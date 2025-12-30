В Краснодаре открыли новый склад в проекте логопарка ИНСИТИ Индустриальный. Это уже второй реализованный складской комплекс в Краснодаре. Партнером и совладельцем склада стала компания «КраснодарЭлектро».

Площадь нового склада ИНСИТИ Индустриальный с административными помещениями составляет 23,6 тысяч м2. Сухой склад класса, А выполнен с учетом потребностей любого современного бизнеса и может быть адаптирован под требования самого взыскательного арендатора.

— Мы сотрудничаем с группой компаний ИНСИТИ уже более десяти лет. Нам импонирует подход к ведению бизнеса, а также общие принципы работы наших партнеров. Уверены, впереди у нас еще много лет надёжного плодотворного сотрудничества, — сказал генеральный директор компании «КраснодарЭлектро» Алексей Дюба.