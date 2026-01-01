MAX
Локомотивы НЭВЗа получили статус полностью российской продукции

Новочеркасский электровозостроительный завод завершил важный этап в своей работе. Теперь вся выпускаемая им продукция внесена в Реестр российской промышленной продукции, что официально подтверждает: как сами локомотивы, так и их основные узлы производятся в России.

Для этого потребовалась серьёзная работа — специалисты завода полностью переработали конструкторскую документацию. НЭВЗ, входящий в Трансмашхолдинг, остаётся ключевым предприятием для российских железных дорог: более 65% грузоперевозок выполняется на его локомотивах.

Сейчас на заводе производят несколько видов техники:

· Грузовые электровозы «Ермак» — самая распространённая серия на магистралях страны;· Пассажирские электровозы ЭП1М;· Тяговые агрегаты НП1;· Промышленные электровозы НПМ2М.

В планах предприятия — начать выпуск новых магистральных электровозов с асинхронными двигателями и двухсистемных пассажирских локомотивов, рассказали в ТМХ.

