Локомотивы НЭВЗа получили статус полностью российской продукции
Новочеркасский электровозостроительный завод завершил важный этап в своей работе. Теперь вся выпускаемая им продукция внесена в Реестр российской промышленной продукции, что официально подтверждает: как сами локомотивы, так и их основные узлы производятся в России.
Для этого потребовалась серьёзная работа — специалисты завода полностью переработали конструкторскую документацию. НЭВЗ, входящий в Трансмашхолдинг, остаётся ключевым предприятием для российских железных дорог: более 65% грузоперевозок выполняется на его локомотивах.
Сейчас на заводе производят несколько видов техники:
· Грузовые электровозы «Ермак» — самая распространённая серия на магистралях страны;· Пассажирские электровозы ЭП1М;· Тяговые агрегаты НП1;· Промышленные электровозы НПМ2М.
В планах предприятия — начать выпуск новых магистральных электровозов с асинхронными двигателями и двухсистемных пассажирских локомотивов, рассказали в ТМХ.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0