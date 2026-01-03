В середине декабря 2025 года пресс-служба Донского государственного технического университета сообщила об успешном испытании универсального беспилотного гибридного трактора «Донтех», созданного для обработки поля, уборки, заготовки, а также для выполнения задач в строительстве, в том числе дорожном, и других отраслях. Также трактор может применяться в коммунальной сфере, в частности с использованием дорожной щетки.

Согласно заявлению директора передовой инженерной школы ДГТУ — Института перспективного машиностроения «Ростсельмаш» Владислава Пигенко, производство электрического двигателя также находится в стадии оптимизации. Гибридный трактор работает полную смену, то есть 24 часа, за счет накопления электроэнергии он экономит топливо. Время работы от батареи составляет около двух часов, в зависимости от операции. Зарядка занимает от 10 минут до четырех часов в зависимости от режима работы.

В начале сентября 2025 года на полигоне завода ООО «ДСТ-УРАЛ» в с. Калачево Челябинской области ООО «Трактор» представило модель минитрактора с наклоном управления, с пультом дистанционного управления и роботизированной коробкой передач «Уралеец-224» на электрической тяге с электродвигателем 16 л.с. Аккумулятор трактора рассчитана на 4 часа работы.

Дизайн трактора был разработан ФГУП «НАМИ».

В конце октября 2025 года пресс-служба Алтайских машиностроительных заводов Алмаз сообщила о выпуске новой модели чизельно-дискового культиватора КЧД-4 имеющего ширину захвата 4,56 метра, агрегатирующегося с тракторами мощностью от 320 л.с. и обладающего производительностью 4,5 Га/час.

Глубина обработки дисками составляет не менее 12 см, а глубина обработки чизельными стойками не менее 30 см.1

Новая модель КЧД-4 предназначена для следующих операций:

поверхностного рыхления уплотненных почв на глубину до 12 см;

подрезания сорных растений;

измельчения пожнивных остатков крупностебельных культур;

разделки задерненных пластов и глыб после вспашки;

обработки почвы вместо перепашки зяби;

безотвального рыхления почвы на глубину до 30см.

Нова модель стала шестой в линейке моделей культиваторов для сплошной обработки выпускаемых ТД «Алмаз».

