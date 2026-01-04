2025 год стал рекордным для российской добывающей промышленности. Отрасль показала рост по ключевым направлениям, от драгоценных металлов до базовых ресурсов, преодолевая сложные внешние условия.

Золото и сереброПо оценкам аналитиков «Технологий доверия», в 2025 году Россия произвела около 345 тонн золота, установив исторический максимум и превысив прошлогодний результат на 4,5%. Росту способствовали высокие мировые цены на металл и активные инвестиции в разработку месторождений. Параллельно запасы серебра в стране выросли на 4,14 тысячи тонн благодаря новым открытиям и доразведке действующих объектов

Железная руда и угольМеталлургический сектор отметился знаковым достижением: Михайловский горно-обогатительный комбинат добыл двухмиллиардную тонну железной руды за всю свою историю. В угольной отрасли шахта «Распадская» в Кузбассе установила рекорд, добыв миллион тонн угля с одного очистного забоя, при этом оба действующих забоя предприятия работают с опережением графика.

Алмазы и олово в ЯкутииРеспублика Саха (Якутия) стала лидером по ресурсным рекордам. Компания «АЛРОСА» обнаружила самый крупный в истории России ювелирный алмаз весом более 468 карат. Кроме того, регион впервые превысил годовую добычу угля в 50 миллионов тонн. Предприятие «Янолово» (входит в Группу «РИК») также завершило сезон с рекордом, добыв около 1,1 тысячи тонн олова при плановом показателе в 1 тысячу тонн, рассказали в телеграмм канале Добывающая промышленность.