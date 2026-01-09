Пассажирам XXI века трудно представить, что багажные полки в современном исполнении - это сравнительно новый компонент салона самолета. В Ту-104 багаж размещался в сетках, похожих на автобусные. На Ил-18, Ту-134, Як-40 конструкция стала жесткой, оставаясь при этом открытой и вмещая лишь верхнюю одежду. При турбулентности содержимое полок легко могло оказаться на головах пассажиров. И только на поздних модификациях Ту-154 и более молодых самолетах полки стали закрытыми, оставаясь, впрочем, очень небольшими.

Сегодня габариты ручной клади, а, значит, и полок, определяют авиакомпании, ориентируясь на стандарт Международной ассоциации воздушного транспорта: не более 56 х 45 х 25 см. «Аэрофлот» ограничивает чемодан размерами 55 х 40 х 25 см. Разработчики самолетов нового поколения SJ-100 и МС-21 изначально ставили перед собой задачу превзойти по емкости полки основных конкурентов на 20-25 %. Рост габаритов потребовал увеличения грузоподъемности. А это превратило полки в достаточно сложные конструкции.

Поскольку на момент старта новых программ аналогичных изделий в России не было, и для «Суперджета», и для МС-21 были выбраны зарубежные поставщики, имеющие технический задел и взявшие на себя поставку интерьеров «под ключ».

После их ухода из программы в 2022 году конструкторам «Яковлева» пришлось взять на себя функцию интегратора компонентов интерьера и найти отечественного поставщика, способного в сжатые сроки разработать, сертифицировать и организовать серийное производство полок, выдержав все стандарты качества и безопасности. Им стала компания «Авиационные интерьеры», которая сегодня серийно выпускает полки для SJ-100 и завершила испытания полок для МС-21.

Марафон выносливости

Вы когда-нибудь задумывались, какой путь проделала багажная полка, чтобы попасть на борт? На испытательном стенде она должна остаться целой, столкнувшись с сильнейшей турбулентностью и даже с аварийной посадкой.

Полки рассчитываются не на стандартный вес чемодана, а на перегрузки, которые могут возникнуть в гипотетической нестандартной ситуации. Значения перегрузок заданы Авиационными правилами АП-25.

Иными словами, полка должна выдержать легковой автомобиль, не сломавшись, не прогнувшись и даже не треснув. Именно такой запас прочности инженеры закладывают в лаконичный дизайн багажной полки.

Безопасность — это не только прочность. Конструкция салона, включая зоны над багажными полками, проектируется так, чтобы исключить возможность скрыть объект объемом от 0,33 см³ — это сводит на нет риск незаметной маскировки опасного предмета.

В полной мере жесткие требования распространяются на фурнитуру полок. Процесс ее импортозамещения завершается: успешно пройдены конструкторские испытания, осуществляется запуск серийного производства и с пятого серийного SJ-100 ручки, петли и замки будут отечественными.

Также надо не забывать, что материалы, из которых изготавливаются багажные полки, должны соответствовать требованиям норм летной годности по горючести, тепло и дымовыделению.

Борьба за вес

Импортозамещенная полка в ходе примерки в самолете МС-21

Задача импортозамещения не была бы столь сложной, если бы не жесткие ограничения по массе полок.

В интерьере МС-21 20 полок, большинство из которых имеет в своем составе два ковша, вмещающих до 12 поставленных на ребро чемоданов. Утяжеление каждой из полок на 10 кг, отняло бы примерно 1 % полезной нагрузки самолета. А это - миллионные потери для авиакомпании.

Начальник НИО интерьеров филиала «Региональные самолеты» компании «Яковлев» Филипп Скрипальщиков отмечает: «Багажные полки для самолета SJ-100 в настоящее время соответствуют требованиям по массе. Учитывая, что серийное производство находится на начальном этапе, мы внимательно контролируем соответствие массы заданным требованиям».

Разработчики МС-21 и поставщики интерьера исследуют пути снижения массы. Главный конструктор «Авиационных интерьеров» Вадим Шрамов говорит об оптимизации конструкции, за счет которой полка станет легче, не потеряв прочностных характеристик.

Начальник отдела интерьера, пассажирского и бытового оборудования КБ МС-21 Генар Шувалов отмечает, что ведется разработка альтернативного варианта конструкции. По выбору авиакомпании ковшовые полки могут быть заменены на так называемые «хлебницы». Их вместимость сохранится на прежнем уровне, а масса будет меньше.

Не все вопросы импортозамещения полок решены. Например, вариативность цветовых решений пока ограничена возможностями поставщиков декоративной отделочной пленки. Однако по функционалу отечественные полки ничем не уступают импортным, и, соответственно, пассажиры не потеряют в комфорте при полетах на отечественных воздушных судах.