Учёная из Краснодарского края разработала инновационный способ производства ценного пищевого компонента — пектина. При этом растительные отходы от него будут перерабатываться в полезные пищевые волокна.

Пектин — один из ключевых ингредиентов в пищевой промышленности. Его добавляют в джемы, варенья, желатиновые десерты и конфеты. В выпечке он удерживает влагу, делая изделия сочными и мягкими. Пектин используют также для создания лекарств с адресной доставкой и в биологически активных добавках. Как природный компонент растительной клетки он выделяется только при гидролизе и экстракции.

Краснодарский технолог предложила производить пектин без применения этилового спирта и минеральных солей. Это делает состав более чистым и предотвращает пропитывание отходов пестицидами. Остатки сырья будут перерабатываться в пищевые волокна, благодаря чему производство станет безотходным, рассказали в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы.

Сырье очищается от загрязняющих веществ центрифугированием. Полученный в процессе производства концентрированный экстракт будет подвергаться сушке для получения готового сухого продукта. Новизна технологии подтверждена двумя патентами, отраслевой экспертизой Минпромторга и Государственной экспертизой проекта. Начать реализацию проекта планируют в Тульской и Тамбовской областях. (Источник: Freepik)«В отличие от кислотно-спиртовой технологии, сырье для производства пектина, а именно свекловичные и яблочные выжимки, будут подлежать дальнейшей переработке для производства высоковостребованных пищевых волокон. Производственные отходы не будут засорять окружающую среду. Кроме того, данный способ позволяет избегать 12-ти стадий традиционного технологического процесса, экономя энергию, время. Процесс регенерации спирта расходует более 40% энергии от общего технологического энергопотребления и 16% уходит на восполнение его невозвратных потерь. Благодаря этому высокотехнологичная продукция будет производиться при низкой себестоимости», — отметила автор технологии, доктор химических наук Игнатьева Галина Николаевна — единственный эксперт на территории ЕАЭС, имеющая опыт производства пектина в промышленном масштабе.

Команда стартапа отмечает, что в России пока нет промышленного производства пектина. Однако, направление входит в число приоритетных для развития технологического суверенитета страны, что утверждено правительством России в 2023 году. Данная технология подтвердила свою эффективность на промышленных предприятиях в РФ и Королевстве Испания на разных видах сырья.

«В планах после становления производства — стимулирование окрестных фермеров на нужные нам виды сырья, с высоким выходом пектина: амарант, техническая конопля, топинамбур, лен. После выделения пектина мы проведем эксперимент по переработке сырья до самого конца, с выделением из топинамбура инулина, из амаранта — сквалена, из хрена — пероксидазы. Данные составляющие применяются при производстве лекарств и в профилактических комплексах. Получение модифицированного пектина будет осуществляться на высокотехнологичной установке класса „мегасайенс“, что отражено в ноу-хау. Таким образом мы создадим агробиотехнопарк», — добавила автор.