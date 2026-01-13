Уралвагонзавод выполнил свой первый контракт на поставку новых грузовых вагонов «Урал» — 40 восьмиосных полувагонов уже поступили заказчику, Федеральной грузовой компании. Теперь они начнут регулярные перевозки по всей стране.

Вагон «Урал» — новый для России. Его конструкция повышает провозную способность: он вмещает 151 тонну груза при объёме кузова 176 кубометров. Использование нового сцепного устройства позволило сделать вагоны компактнее, что даёт возможность включать в состав больше единиц и перевозить за раз больше груза, рассказали в пресс-службе предприятия.

Ранее «Урал» уже прошёл испытания в реальных условиях: в ноябре 2025 года вагон проехал от Санкт-Петербурга до Владивостока, подтвердив свою работоспособность.