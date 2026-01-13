12 января запустили в работу новое оборудование на коксохимическом производстве в Нижнем Тагиле.

Новый грейферный перегружатель используется в погрузке и выгрузке угля и кокса для доменного передела. Инвестиции в изготовление и монтаж составили около 635 миллионов рублей.

Новый перегружатель — масштабный агрегат весом более тысячи тонн и высотой 40 метров. Грузоподъёмность крана составляет 32 тонны, что увеличивает скорость погрузки до пяти коксовозов в час. Механизм оснащён современными системами управления и контроля параметров.

«Оснащение новой техникой и внедрение современных технологий — это часть стратегии ЕВРАЗа по модернизации производства. Это оборудование делает нашу технологическую цепочку надёжнее, производительнее и безопаснее. Сегодня мы закладываем фундамент для будущих десятилетий стабильной работы комбината», — сказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Интегрированная система диагностики в реальном времени отслеживает состояние ключевых систем — от температуры подшипников до уровня смазки в редукторах. Это позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание, минимизируя риски незапланированных остановок. Для повышения эффективности и надёжности работы в условиях пониженных температур применена новая схема электроснабжения, что обеспечивает комфорт для работника в кабине крана.

Обновление технологического парка свердловского предприятия отвечает задачам национального проекта «Средства производства и автоматизации».