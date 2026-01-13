Дан старт движению по новой дороге в Ворошиловском районе Волгограда
13 января, дан старт движению по новой дороге в Ворошиловском районе Волгограда. Она соединила улицы Рабоче-Крестьянскую, Глубокоовражную и Симбирскую. Объект, построенный с нуля, входит в опорную сеть города. Новая двухполосная дорога строилась в три этапа, последний из них завершен накануне ушедшего года с привлечением средств нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Главная особенность — создание мощной подпорной стены для защиты склонов поймы. Новая дорога отвечает всем современным требованиям: установлены системы освещения и видеонаблюдения, оборудована комфортная пешеходная зона, благоустроена прилегающая территория, для защиты жилых строений установлены шумозащитные экраны. Объект городской дорожной сети открывает доступ к развивающейся новой территории в пойме и соответствует задачам комплексного плана развития города-героя.
Напомним, развитие поймы реки Царицы в Волгограде и прилегающей к ней территории — важная составляющая реализации комплексного 10-летнего плана развития города, позволит решить серьезные задачи по повышению транспортной доступности, созданию социальных объектов и возможностей для реализации новых инвестпроектов. Развитие территории осуществляется при активном участии молодежи — по предложению юных активистов здесь появится аквапарк, инновационный центр, филиал «Сколково», большая парковая зона и ряд других объектов.
