Производственный комплекс РНК выпустил первую продукцию

© rustainless.ru

31.12.2025

Первый холоднокатаный прокат из нержавеющей марки стали прошел обработку на новом дрессировочном стане в цехе холодного проката (ЦХП), ставшего первоочередным объектом в рамках строящегося в Волгоградской области комплекса РНК по производству высококачественного горячекатаного и холоднокатаного плоского проката из нержавеющих и коррозионностойких марок стали.

В рамках технологической операции выполнена дрессировка — прокатка полосы нержавеющей стали с малыми обжатиями с целью улучшения ее эксплуатационных свойств. Финальная обработка на дрессировочном стане обеспечивает высокое качество поверхности рулонного проката, что особенно востребовано отечественными потребителями.

Выпуск промышленной партии — результат успешного проведения горячих испытаний основного технологического оборудования ЦХП. Получение первой партии продукции подтвердило готовность оборудования к решению производственных задач.

«Первая продукция — это не просто знаковое событие, а практическое доказательство того, что установленное в ЦХП сложнейшее оборудование успешно прошло испытания и работает с высокой степенью надежности. Параметры холоднокатаного проката соответствуют самым строгим требованиям рынка», — отметил управляющий директор комплекса РНК Станислав Ольков.

В начале 2026 года в ЦХП РНК запланированы пусконаладочные работы на первом из двух двадцативалковых станов холодной прокатки, составляющих ядро производственной цепочки строящегося комплекса. В перспективе РНК станет предприятием полного цикла по производству высококачественного плоского проката с учетом самых современных требований российских и международных стандартов.

РНК строит в г. Волжском Волгоградской области на площади 60 га производственный комплекс по выпуску горяче- и холоднокатаного плоского проката из нержавеющих марок стали и коррозионностойких, жаростойких и жаропрочных сплавов мощностью до 500 тыс. тонн в год.

Инвестиции в проект ООО «Русская нержавеющая компания» (РНК), строящего комплекс по выпуску нержавеющего проката под Волгоградом, оцениваются в 200 млрд рублей.

https://nfksber...o-200-mlrd-rub/

Источник: www.rustainless.ru

Комментарии 3

  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski14.01.26 20:39:02

    Инвестиции в проект ООО «Русская нержавеющая компания» (РНК), строящего комплекс по выпуску нержавеющего проката под Волгоградом, оцениваются в 200 млрд рублей.

             

  • Login_off Login_off15.01.26 01:36:24

    Привет!

    Надеюсь и за нержавеющие метизы возьмуться!

    Login_off

  • Нет аватара alexm16.01.26 12:00:31

    РНК — Русская нержавеющая компания (классное название!)
    Проект по строительству современного комплекса по производству высококачественного горячекатаного и холоднокатаного плоского проката из нержавеющих и коррозионностойких марок стали в Волгоградской области.
    О планах Русской нержавеющей компании в ходе Дальневосточного энергетического форума «Нефть и газ Сахалина» рассказал заместитель генерального директора по коммерции РНК Андрей Пушкарев.
    «Цех холодного проката заработает в IV квартале 2025 года, в III квартале 2026 года мы запустим цех горячего проката, в I квартале 2027 года заработает собственный электросталеплавильный цех. Таким образом, в I квартале 2027 года Россия получит полностью локализованный завод полного цикла».
    Из презентации Пушкарева следует, что около 90% нержавеющего проката в РФ в 2023 году пришлось на импорт, который составил 369 тыс. тонн. Пушкарев также напомнил, что производственная мощность комплекса Русской нержавеющей компании составит до 500 тыс. тонн в год нержавеющего проката.
    Площадь-60га и на предприятии будет создано до 3 000 рабочих мест.
    здесь будут внедрены:
    — современные системы пылеулавливания и очистки воздуха;
    — замкнутый цикл водоснабжения с многоступенчатой системой водоочистки;
    — сортировка, переработка и возвращение значительной части отходов во вторичный оборот.
    Вот это правильный подход и есть чему обрадоваться уже сегодня!

