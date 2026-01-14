31.12.2025

Первый холоднокатаный прокат из нержавеющей марки стали прошел обработку на новом дрессировочном стане в цехе холодного проката (ЦХП), ставшего первоочередным объектом в рамках строящегося в Волгоградской области комплекса РНК по производству высококачественного горячекатаного и холоднокатаного плоского проката из нержавеющих и коррозионностойких марок стали.

В рамках технологической операции выполнена дрессировка — прокатка полосы нержавеющей стали с малыми обжатиями с целью улучшения ее эксплуатационных свойств. Финальная обработка на дрессировочном стане обеспечивает высокое качество поверхности рулонного проката, что особенно востребовано отечественными потребителями.

Выпуск промышленной партии — результат успешного проведения горячих испытаний основного технологического оборудования ЦХП. Получение первой партии продукции подтвердило готовность оборудования к решению производственных задач.

«Первая продукция — это не просто знаковое событие, а практическое доказательство того, что установленное в ЦХП сложнейшее оборудование успешно прошло испытания и работает с высокой степенью надежности. Параметры холоднокатаного проката соответствуют самым строгим требованиям рынка», — отметил управляющий директор комплекса РНК Станислав Ольков.

В начале 2026 года в ЦХП РНК запланированы пусконаладочные работы на первом из двух двадцативалковых станов холодной прокатки, составляющих ядро производственной цепочки строящегося комплекса. В перспективе РНК станет предприятием полного цикла по производству высококачественного плоского проката с учетом самых современных требований российских и международных стандартов.

РНК строит в г. Волжском Волгоградской области на площади 60 га производственный комплекс по выпуску горяче- и холоднокатаного плоского проката из нержавеющих марок стали и коррозионностойких, жаростойких и жаропрочных сплавов мощностью до 500 тыс. тонн в год.

Инвестиции в проект ООО «Русская нержавеющая компания» (РНК), строящего комплекс по выпуску нержавеющего проката под Волгоградом, оцениваются в 200 млрд рублей.

