На Урале начинается тестирование уникального транспортного проекта — первого в России междугородного автоуправляемого трамвая на маршруте Екатеринбург — Верхняя Пышма. Этот эксперимент открывает новую страницу в развитии общественного транспорта, где технологии будущего опираются на надёжную и проверенную инфраструктуру.

Наше производство, НПО «Легион», приняло участие в этом проекте: мы изготовили и поставили металлические опоры контактной сети для ключевых участков новой линии. От качества и прочности этих конструкций зависит стабильность энергоснабжения и, в конечном итоге, безопасность движения трамвая.

В чём особенность таких опор?— Они рассчитаны на повышенные нагрузки с учётом уральского климата и интенсивной эксплуатации.— Изготовлены из высококачественной стали с применением технологии горячего цинкования, что обеспечивает защиту от коррозии и долгий срок службы.— Все конструкции полностью соответствуют ГОСТ и техническим регламентам, что подтверждено сертификатами.

Для нас важно, что наши изделия становятся частью не просто дорожной инфраструктуры, а реального технологического прорыва. Беспилотный трамвай — это будущее, которое начинается сегодня, и его движение должно быть обеспечено максимально надёжными инженерными решениями.

Более подробно о нашем производстве, технологиях и других реализованных проектах можно узнать на нашем сайте: https://legionural.ru/ .

Мы продолжаем работать над новыми заказами и рады, что наша продукция помогает развивать транспортную систему страны.