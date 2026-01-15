MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
вчера 197
Анна Перегинец Производство

Наши опоры — часть первого в России междугородного автоуправляемого трамвая

На Урале начинается тестирование уникального транспортного проекта — первого в России междугородного автоуправляемого трамвая на маршруте Екатеринбург — Верхняя Пышма. Этот эксперимент открывает новую страницу в развитии общественного транспорта, где технологии будущего опираются на надёжную и проверенную инфраструктуру.

Наше производство, НПО «Легион», приняло участие в этом проекте: мы изготовили и поставили металлические опоры контактной сети для ключевых участков новой линии. От качества и прочности этих конструкций зависит стабильность энергоснабжения и, в конечном итоге, безопасность движения трамвая.

Опоры контактной сети производства ПО "еги"

В чём особенность таких опор?— Они рассчитаны на повышенные нагрузки с учётом уральского климата и интенсивной эксплуатации.— Изготовлены из высококачественной стали с применением технологии горячего цинкования, что обеспечивает защиту от коррозии и долгий срок службы.— Все конструкции полностью соответствуют ГОСТ и техническим регламентам, что подтверждено сертификатами.

Для нас важно, что наши изделия становятся частью не просто дорожной инфраструктуры, а реального технологического прорыва. Беспилотный трамвай — это будущее, которое начинается сегодня, и его движение должно быть обеспечено максимально надёжными инженерными решениями.

Более подробно о нашем производстве, технологиях и других реализованных проектах можно узнать на нашем сайте: https://legionural.ru/ .

Производство НПО "Легион"

Мы продолжаем работать над новыми заказами и рады, что наша продукция помогает развивать транспортную систему страны.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Комментарии 1

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Нет аватара vajo16.01.26 06:22:05

    Вообще не улавливаю взаимосвязи между опорами и беспилотного трамвая, тем более, что на всём маршруте полностью новая линия и, соответственно, опоры. Линия запущена в августе 2022 г.
    Это какой-то отмыв бабла на опорах?
    Или эта новость о том, что при строительстве изначально были установлены их опоры? Но тогда эта новость опоздала на 4-5 лет.

    #1311125