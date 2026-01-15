Нальчик. 14 января. ИНТЕРФАКС — Хозяйства Кабардино-Балкарской республики в 2025 году при господдержке в рамках программ мелиорации ввели свыше 7 тыс. га орошаемых земель, сообщили «Интерфаксу» в Минсельхозе КБР.

Мелиорируемые земли вводятся за счет установки дождевальных машин и систем капельного орошения.

Больше всего орошаемых земель — около 5,2 тыс. га — появилось за год в Прохладненском районе КБР. Кроме того, более 560 га введено в Лескенском районе, 460 га — в Баксанском, 450 га — в Майском, 300 га — в Терском, 100 га — в Чегемском и 40 га — в Урванском районе республики.

Ранее сообщалось, что работы по вводу орошаемых земель проводятся по региональному проекту «Экспорт продукции АПК» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

В рамках действующих программ по мелиорации с 2019 года до 2024 года в республике введено более 35,5 тыс. га орошаемых земель.