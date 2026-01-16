ПРОТОН Т800 МУЛЬТИКАТ официально получил статус российской промышленной продукции!
Станок уже включен в реестр ГИСП и полностью удовлетворяет требованиям национального режима. Теперь его можно приобрести через госзакупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
ПРОТОН Т800 МУЛЬТИКАТ — это уникальное оборудование высочайшего технологического уровня, разработанное собственным конструкторским бюро АО «СТП «ПЗМЦ» и не имеющее аналогов в России.
Станок заменяет от 3 до 7 единиц специализированного оборудования, комплексно решая проблемы производительности, точности и многофункциональности оборудования на современных производствах.
