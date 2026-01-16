В процессе эксплуатации грузовых вагонов одной из наиболее трудоёмких операций остаётся замена поглощающего аппарата автосцепки. Традиционно эта процедура требует значительных физических усилий, привлечения нескольких работников и использования вспомогательных средств, что увеличивает время ремонта и риски травматизма.

Завод промышленной гидравлики «ИРМАШ » разработала специализированное решение — установку для смены поглощающего аппарата УСПА-1 , предназначенную для безопасной и ускоренной замены узла без демонтажа автосцепки и без применения тяжёлых подъёмных механизмов.

Назначение и область применения

УСПА-1 применяется в вагонных депо, ремонтных мастерских и пунктах технического обслуживания. Установка предназначена для:

извлечения и установки поглощающих аппаратов автосцепки;

снижения физической нагрузки на персонал;

повышения производительности ремонтных операций;

сокращения времени простоя подвижного состава.

Оборудование рассчитано на работу с большинством типов поглощающих аппаратов, используемых на железнодорожном транспорте РФ и стран СНГ.

Конструктивные особенности

Установка представляет собой мобильную механическую конструкцию с системой направляющих и силовых элементов, обеспечивающих контролируемое извлечение и монтаж поглощающего аппарата. Все основные узлы выполнены из конструкционных сталей, рассчитанных на длительную эксплуатацию в условиях депо.

Серия УСПА-1 может комплектоваться как пневмогидравлической (УСПА-1П), так и электрогидравлической (УСПА-1Э) станцией в зависимости от условий эксплуатации и инженерных требований ремонтного цеха. Основные технические параметры включают номинальную грузоподъёмность 565 кН, рабочее давление гидросистемы 70 МПа, высоту подъёма до 800 мм и массу порядка 520 кг.

Ключевые особенности:

компактные габариты и мобильность;

возможность работы в ограниченном пространстве;

отсутствие необходимости в дополнительной подъёмной технике;

механизированный принцип работы, снижающий риски повреждения узлов.

Практические преимущества

Применение установки для смены поглощающего аппарата позволяет:

сократить время выполнения операции в 2-3 раза;

уменьшить количество персонала, задействованного в процессе;

повысить безопасность труда;

обеспечить стабильное качество монтажных операций.

Это особенно актуально в условиях роста объёмов ремонта и необходимости повышения пропускной способности ремонтных подразделений.

Производство и внедрение

Установка УСПА-1 разрабатывается и изготавливается на производственных мощностях компании ИРМАШ . Оборудование уже применяется в ремонтных организациях и депо, где используется для текущего и капитального обслуживания вагонов.

Разработка выполнена с учётом требований отраслевых нормативов и эксплуатационных стандартов железнодорожного транспорта.