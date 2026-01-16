Два маневровых тепловоза ТЭМ18ДМ, собранные на Брянском машиностроительном заводе, вошли в локомотивный парк ОАО «Недра Нежин». Локомотивы введены в эксплуатацию и приступили к маневровой работе на территории предприятия.

Компания «Недра Нежин» занимается добычей минерального сырья для химических производств и производства удобрений. Брянские локомотивы будут задействованы на строительстве горно-обогатительного комплекса на одном из месторождений калийных солей.

Первое взаимодействие с ОАО «Недра Нежин» стало для Брянского машиностроительного завода важным шагом в развитии партнёрских отношений с белорусскими компаниями.

Маневровые тепловозы ТЭМ18ДМ производятся на территории России из отечественных комплектующих и включены в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Эти тепловозы активно используются в парках промышленных предприятий Беларуси и на Белорусской железной дороге. В прошлом году в Гомеле в торжественной обстановке прошла церемония ввода в эксплуатацию локомотивов ТЭМ18ДМ, произведенных БМЗ.

Серию ТЭМ18ДМ БМЗ выпускает с 2007 года. За это время машина доказала свою надежность и экономичность при выполнении маневровой, вывозной и горочной работы. Заказчик может выбрать для себя любую из шести разработанных модификаций ТЭМ18ДМ.

Один из самых востребованных на сегодняшний день локомотивов успешно работает на сети ОАО «РЖД» и железных дорогах ближнего и дальнего зарубежья, на промышленных предприятиях в России и за её пределами.