Ростовский производитель и поставщик машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства ООО «Современные агротехнологии» («СовАгроТех») в июле 2025 года представил новый российский универсальный бункер-загрузчик BUNKARO 12000L для семян и удобрений с двухсекционной емкостью объемом 12 куб метров, агрегатируемый с тракторами мощностью от 110 л.с, способный увеличить скорость сева на 30%.

Размеры новой модели бункера-загрузчика:

Ширина: 210-240 мм.;

Длина: 4 900-6 500 мм.;

Высота: 3 200 мм.;

Длина шнека: 5 200 мм.;

Диаметр шнека: 220 мм.

Казанская компания «Небесный трактор» в июне 2025 года представила сертифицированный Рос авиацией новый тяжелый беспилотник БАС ИД-100А грузоподъемностью до 150 литров с двигателем внутреннего сгорания мощностью 240 л.с., с рабочими скоростями от 10 до 70 км/ч, способный распылять с высоты 7-23 м.

Заявленная площадь обработки у нового дрона до 600 га сельхозугодий, а время выполнения заправки, включая заправку агрохимией до полного объема 150 литров, составляет всего 5 минут.

Среди особенностей эксплуатации решения: автоматические полёты по заданным траекториям, навигация на основе ГНСС и триангуляции, возможность работы на сложных для наземной техники рельефах, взлет с края поля, выполнение опрыскивания в ночное время, высокая точность распределения веществ и препаратов. БВС также не повреждает структуру обрабатываемых культур.

В июле 2025 года осуществлен демонстрационный показ нового роботизированного культиватора «Агрокрафт» с шириной захвата от 3,00 до 16,80 метров, глубиной обработки — от 3 до 15 сантиметров и возможностью изменения междурядья от 30 до 75 см, разработанный отечественной компанией «Агрокрафт Рус».

Рабочая скорость культиватора до 20 км/час, что увеличивает возможность обработки до 260 га/сутки.

На Ростовском заводе сельхозмашин разработали, произвели и выпустили новый глубокорыхлитель с системой внесения удобрений (емкость объемом 1,6 м³), которая позволяет производить внесение гранулированных минеральных удобрений с регулировкой глубины заделки 250-400 мм.

Нов глубокорыхлитель предназначен для первой обработки заброшенных полей и превращения их в плодородные, отличается высокой надежностью и устойчивостью, долговечностью.

