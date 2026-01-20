В сервисном локомотивном депо Сарепта Приволжского филиала компании «ЛокоТех-Сервис» завершена работа по освоению среднего ремонта (СР) магистральных локомотивов серии 2ТЭ25КМ. В конце минувшего года предприятием был выпущен в эксплуатацию первый опытный образец — тепловоз № 122.

Средний ремонт локомотивам 2ТЭ25КМ необходим после 1,2 млн км. пробега. Обычно он проводится в заводских условиях либо в депо, где есть необходимые технологические возможности. Таким предприятием в Приволжском филиале является депо Сарепта. Для данной серии здесь выполняют текущий ремонт в объеме ТР-600, а также средний ремонт по восстановлению основных узлов и элементов (в частности, колесных пар) тепловозам 2ТЭ25км и 2ТЭ116в/и. «Коллективом депо Сарепта освоен заводской ремонт тепловоза 2ТЭ25КМ. В соответствии с новой технологией подготовлены и перепрофилированы рабочие места, произведено обучение ремонтного персонала, разработаны новые ресурсные спецификации под производство СР», — рассказал директор Департамента управления производством Приволжского филиала Сергей Белик.

«В 2026 году сервисное локомотивное депо Сарепта получит свидетельство условного номера клеймения на производство ремонта в полном объеме СР для 2ТЭ25КМ. Для этого совместно с „Регистром сертификации на федеральном железнодорожном транспорте“ ведется аттестация лаборатории неразрушающего контроля на расширение перечня контролируемых деталей», — пояснил ведущий инженер технического отдела Приволжского филиала Дмитрий Безруков.

Приволжский филиал осуществляет деятельность в границах Приволжской железной дороги, в него входят 6 сервисных локомотивных депо — Астраханское, Волгоград, Ершовское, Петроввальское, Саратов и Сарепта.