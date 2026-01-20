В Смоленск прибыли новые, современные трамваи, специально изготовленные для нашего города на Усть-Катавском вагонстроительном заводе.

Уже четыре вагона находятся в городе и проходят обязательную сертификацию в НИИ городского электрического транспорта (НИИ ГЭТ). Вчера вечером один из них успешно прошёл пуско-наладочную обкатку на наших путях — это ключевой этап перед выходом на линию.

Это трамваи нового поколения: с современным дизайном и удобной планировкой. Они оборудованы низкопольной секцией для комфорта маломобильных граждан и родителей с колясками, оснащены кондиционерами, розетками для зарядки гаджетов и электронными табло с актуальной информацией. Сейчас вагоны уже оформляют фирменной смоленской символикой, как и весь наш городской транспорт.

Для управления новой техникой водители МУТТП прошли специальное обучение на базе предприятия, чтобы досконально изучить все особенности вагонов и обеспечить максимальную безопасность и комфорт для пассажиров.

Уже в феврале новые трамваи начнут выходить на городские маршруты. А в течение текущего года мы ожидаем поступление ещё четырёх таких же современных вагонов, что станет важным шагом в обновлении нашего электротранспорта.