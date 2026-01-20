Оренбургская компания «Техгаз» увеличила производство гелия
Оренбургская компания «Техгаз», специализирующаяся на поставках промышленного гелия, осуществила проект по повышению эффективности переработки гелия.
В рамках проекта предприятие оснастило свои производственные мощности современным высокотехнологичным оборудованием, что позволило существенно повысить эффективность производственных процессов.
Продукция компании «Техгаз» — гелий различных марок — пользуется спросом у крупных федеральных компаний в машиностроительной отрасли, медицинских учреждениях и научных организациях. Также промышленный гелий применяется в электротехнической и космической промышленности.
