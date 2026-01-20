На Ковдорском ГОКе приступили к реализации нового масштабного проекта — строительству комплекса циклично-поточной технологии для транспортировки вскрышных пород в карьере магнетитовых и апатитовых руд.

Комплекс возьмёт на себя значительную часть объёма вскрыши и позволит снизить долю дальних перевозок карьерным автотранспортом. Для предприятия это одно из ключевых инфраструктурных решений для развития карьера.

Новая схема перераспределит работу карьерной техники: самосвалы будут доставлять пустую породу к месту приёма и дробления прямо в карьере, а дальше транспортировку обеспечит конвейер.

В составе комплекса китайского производства предусмотрена полумобильная дробильно-перегрузочная установка. Самосвалы грузоподъёмностью 220-240 тонн будут разгружаться в приёмные бункера, после чего порода поступит на две гирационные конусные дробилки производительностью не менее 5 тысяч тонн в час каждая. Крупность материала после дробления — до 350 миллиметров.

Далее транспортировка вскрыши до отвалообразователя будет осуществляться по конвейерной линии шириной около двух метров и общей протяжённостью более 4,5 километров, состоящей из пяти частей.

Расчётная производительность конвейеров 10 тысяч тонн в час. На финальном участке будет работать веерный отвалообразователь на гусеничном ходу, который распределит пустую породу по площади отвала.э

«Большегрузные самосвалы перестанут возить вскрышу на большие расстояния, — поясняет начальник управления строительства Ковдорского горно-обогатительного комбината Виталий Шкурденко. — Карьерные самосвалы будут доставлять породу до приёмных бункеров, а дальше работает конвейерная цепочка. Сейчас мы начали укрупнительную сборку дробильных и пересыпных устройств, часть работ уже ведётся».

В составе транспортного комплекса спроектирован тоннель общей длиной 154 м, причём, 96 метров его трассы пройдут под поверхностью земли. По окончании строительства тоннель планируется засыпать, а поверх него устроить дорогу для перемещения технологического транспорта.

В параллельном режиме осуществляется подготовка — ведётся монтаж технологических узлов и прорабатывается схема интеграции новой линии в существующую инфраструктуру карьера.

«Этот проект позволит повысить стабильность вывоза вскрышных пород, оптимизировать работу карьерной техники и уменьшить риски за счет снижения концентрации большегрузных самосвалов — отметил генеральный директор Ковдорского горно-обогатительного комбината Валерий Кулецкий. — Мы заранее считаем ресурсы карьера и понимаем, где автотранспорт перестаёт быть оптимальным решением. Конвейерная часть даёт понятную производительность и снимает часть рисков, связанных с длинным плечом перевозки».