«Росатом» впервые поставил российское топливо для нового поколения китайских реакторов
Российская госкорпорация «Росатом» осуществила первую поставку ядерного топлива для нового энергоблока китайской АЭС «Тяньвань». Топливо для реактора ВВЭР-1200 было изготовлено на Новосибирском заводе химконцентратов (НЗХК). Это первая поставка российского топлива для реакторов данного поколения в Китай.
Ранее российские предприятия поставляли топливо для четырёх блоков АЭС «Тяньвань» с реакторами ВВЭР-1000. Параллельно в Китае, на Ибиньском топливном заводе в провинции Сычуань, было локализовано производство тепловыделяющих сборок для ВВЭР-1000 по российской лицензии. Сейчас на этом же предприятии заканчивают налаживать выпуск топлива для более современных ВВЭР-1200.
«В 2026 году мы планируем поставить еще три начальных зоны энергоблоков АЭС „Тяньвань“ и „Сюйдапу“, это рекордные объемы отгрузки ядерного топлива в рамках одного года», — сообщил старший вице-президент «ТВЭЛ» Олег Григорьев.
