MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 26
Bionysheva_Elena Российские проекты за рубежом

«Росатом» впервые поставил российское топливо для нового поколения китайских реакторов

Российская госкорпорация «Росатом» осуществила первую поставку ядерного топлива для нового энергоблока китайской АЭС «Тяньвань». Топливо для реактора ВВЭР-1200 было изготовлено на Новосибирском заводе химконцентратов (НЗХК). Это первая поставка российского топлива для реакторов данного поколения в Китай.

Ранее российские предприятия поставляли топливо для четырёх блоков АЭС «Тяньвань» с реакторами ВВЭР-1000. Параллельно в Китае, на Ибиньском топливном заводе в провинции Сычуань, было локализовано производство тепловыделяющих сборок для ВВЭР-1000 по российской лицензии. Сейчас на этом же предприятии заканчивают налаживать выпуск топлива для более современных ВВЭР-1200.

«В 2026 году мы планируем поставить еще три начальных зоны энергоблоков АЭС „Тяньвань“ и „Сюйдапу“, это рекордные объемы отгрузки ядерного топлива в рамках одного года», — сообщил старший вице-президент «ТВЭЛ» Олег Григорьев.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: t.me

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт