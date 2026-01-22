Причал диаметром 16 м вмещает до 80 пассажиров. Электросуда будут заряжаться от причала во время стоянки. Это уникальная разработка, аналога которой нет в мире. Причал полностью работает от электричества и не вредит экологии города. Для комфорта пассажиров на причале установлены вендинговые аппараты и медиаэкраны с расписанием, есть удобные диваны и санузел, сообщает Дептранс Москвы.

«Всего на маршруте будет 4 плавучих причала. Это современные просторные остановки, где можно провести время в ожидании электросудна», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Напомним, электросуда для регулярных городских пассажирских маршрутов по Москве-реке строятся на верфи Emperium в Ленинградской области.