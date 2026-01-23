Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех провела сертификационные испытания новейшего авиационного двигателя ПД-8 на попадание птиц. Силовая установка для самолета «Суперджет» подтвердила устойчивую работу в случае столкновения со стаей птиц. Испытания показали надежность двигателя и безопасность полета даже в нештатной ситуации.

Испытания новейшего авиационного двигателя проведены на открытом испытательном стендерыбинского предприятияОДК-Сатурн. Это одно из ключевых испытаний в рамках сертификации ПД-8.

Во время работы двигателя на максимальном взлетном режиме с тягой 8 тонн из специальной пушки с четырьмя стволами, установленной в пяти метрах от силовой установки, за одну секунду были выпущены сразу четыре тушки, имитирующих стаю птиц.

Для оценки надежности работы двигателя в условиях, максимально приближенных к реальным, оценивалась скорость и точность попадания птиц в вентилятор силовой установки. Для этого заброс осуществлялся с учетом скорости полета самолета при взлете и посадке — 103 метра в секунду. Тушки птиц попадали в наиболее критические сечения рабочих лопаток вентилятора, а также в аэродинамический обтекатель. Для визуальной оценки результатов испытаний лопатки окрасили в желтый цвет с нанесением специальной разметки.

«Двигатель ПД-8 выдержал сложное испытание. Главным критерием оценки успешности в первую очередь является отсутствие механических повреждений и продолжение работы двигателя в условиях полета. При имитации нештатной ситуации ПД-8 не получил повреждения и сохранил управляемость. Испытания доказали, что в реальных условиях эксплуатации встреча со стаей птиц не опасна для двигателя: он продолжит устойчивую работу», — рассказал заместитель главного конструктора двигателя ПД-8 по мотогондоле и интеграции с летательным аппаратом ОДК-Сатурн Сергей Мосин.

В настоящее время двигатель ПД-8 продолжает проходить комплекс стендовых и летных испытаний, подтверждая правильность конструкторских решений и заданные технические характеристики. Ранее на открытом испытательном стенде ОДК-Сатурн успешно прошли сертификационные испытания по обрыву рабочей лопатки вентилятора и по забросу воды, показавшие надежную работу силовой установки в критических условиях. Двигатель также подтвердил свои характеристики во время акустических испытаний, работу силовой установки при боковом ветре и при испытаниях реверсивного устройства.

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 создан с применением передовых технологий и новейших отечественных материалов на рыбинском предприятии ОДК-Сатурн. Отечественная силовая установка тягой 8 тонн предназначена для ближнемагистральных самолетов «Суперджет-100» и самолетов-амфибий Бе-200 производства Объединенной авиастроительной корпорации.