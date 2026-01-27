Первый угольный состав из новых инновационных полувагонов модели 12-5991 «Урал» отправился в рейс со станции Линево в Новосибирской области. Поезд следует до станции Смоляниново в Приморском крае для дальнейшей перевалки угля на экспорт через порт Суходол.

Новые вагоны, произведенные концерном «Уралвагонзавод» (входит в Ростех) по заказу Федеральной грузовой компании (ФГК), призваны повысить провозную способность железных дорог, особенно на загруженном Восточном полигоне. Ранее ФГК получила первую партию из 40 таких полувагонов.

Как отметили в УВЗ, ключевой особенностью модели «Урал» является использование нового сцепного устройства и конструкции, позволяющей сократить длину каждого вагона. Благодаря этому в составе стандартной длины можно разместить больше вагонов, что ведет к значительному увеличению общего веса груза. Полувагон «Урал» обладает грузоподъёмностью 151 тонну и объёмом кузова 176 м³. Он рассчитан на эксплуатацию в широком температурном диапазоне от -60 °C до +50 °C и адаптирован для обслуживания на текущих ремонтных мощностях.