Летом 2025 года московские рестораны начали массово переезжать в элитные ЖК и спальные районы. Среди причин — высокая стоимость аренды и смена потребительских привычек.

«Дело всегда в популярности той или иной локации, ценах на аренду и других экономических факторах. Ресторанная отрасль — живой организм. Происходит смена приоритетов у гостей, меняются запросы. Любая экономическая ситуация — это всегда время возможностей для бизнеса», — отметил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

«Уход культовых заведений зачастую звучит громче, чем открытие небольшой кофейни у дома, которая порадует местных жителей вкуснейшим кофе по утрам или отличным десертом во время прогулки с ребёнком. Возможно, ресторан „на слуху“ больше не откроет свои двери, но на его месте появится другой, сначала никому не известный, а потом также завоевавший любовь и признание публики», — считает ресторатор Владимир Перельман.

Несмотря на закрытие десятков заведений за последние месяцы, говорить о кризисе отрасли преждевременно. Так, по итогам 2025 года в Москве появилось 630 новых ресторанов и кафе. Открытие заведений в основном приходилось на начало летнего сезона — по состоянию на конец августа прирост составил до 700 заведений, к концу года эта цифра скорректировалась.