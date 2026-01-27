Новую линию производства пшена ввели на саратовском заводе «ГолдАгро»
В Романовском районе Саратовской олласти завершена реализация инвестиционного проекта ООО «ГолдАгро» по реконструкции крупяного завода.
В рамках проекта на существующих производственных площадях была установлена и введена в эксплуатацию новая технологическая линия по производству пшена.
Обновленное предприятие достигло своей проектной мощности и теперь способно перерабатывать до 150 тысяч тонн проса в год, выпуская 315 тонн готового пшена ежесуточно.
Работы по реконструкции завода велись поэтапно. В 2024 году было инвестировано 30 миллионов рублей и создано 10 новых рабочих мест, а в 2025 году — еще 20 миллионов рублей и 60 новых рабочих мест.
