В Романовском районе Саратовской олласти завершена реализация инвестиционного проекта ООО «ГолдАгро» по реконструкции крупяного завода.

В рамках проекта на существующих производственных площадях была установлена и введена в эксплуатацию новая технологическая линия по производству пшена.

Обновленное предприятие достигло своей проектной мощности и теперь способно перерабатывать до 150 тысяч тонн проса в год, выпуская 315 тонн готового пшена ежесуточно.

Работы по реконструкции завода велись поэтапно. В 2024 году было инвестировано 30 миллионов рублей и создано 10 новых рабочих мест, а в 2025 году — еще 20 миллионов рублей и 60 новых рабочих мест.