«Газпром нефть» применила первую российскую буровую установку нового поколения для строительства скважин на Салымской группе месторождений в ХМАО-Югре. Оборудование построено с применением блочно-модульных технологий, что позволило значительно сократить время сборки и ускорить транспортировку техники в четыре раза.

Новая буровая установка разработана и произведена в России. Её главные преимущества по сравнению с традиционными буровыми комплексами — мобильность и компактность. Транспортировка между участками месторождения занимает в среднем на десять дней меньше, а время перемещения по буровой площадке сокращается с восьми до трех часов.

Установка способна строить скважины глубиной до пяти километров. Конструкция адаптирована для работы при экстремально низких температурах и сильных ветрах — условий, характерных для разработки месторождений на Крайнем Севере. В системе управления буровым комплексом используется российское программное обеспечение.