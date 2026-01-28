«Газпром нефть» начала эксплуатацию первой российской компактной буровой установки
«Газпром нефть» применила первую российскую буровую установку нового поколения для строительства скважин на Салымской группе месторождений в ХМАО-Югре. Оборудование построено с применением блочно-модульных технологий, что позволило значительно сократить время сборки и ускорить транспортировку техники в четыре раза.
Новая буровая установка разработана и произведена в России. Её главные преимущества по сравнению с традиционными буровыми комплексами — мобильность и компактность. Транспортировка между участками месторождения занимает в среднем на десять дней меньше, а время перемещения по буровой площадке сокращается с восьми до трех часов.
Установка способна строить скважины глубиной до пяти километров. Конструкция адаптирована для работы при экстремально низких температурах и сильных ветрах — условий, характерных для разработки месторождений на Крайнем Севере. В системе управления буровым комплексом используется российское программное обеспечение.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0