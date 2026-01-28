Это стратегическое решение направлено на формирование комплексного предложения для предприятий, где критически важны требования к чистоте, гигиене и безопасности персонала. Важным преимуществом компании является собственное современное производство, расположенное в г. Москве.

Ключевые новинки:

· Бахилы с противоскользящей подошвой. В ассортименте представлены высокие и низкие бахилы с удерживающей резинкой и завязками на щиколотках. Предназначены для использования в чистых зонах на производствах, в медицинских и лабораторных учреждениях, на объектах общественного питания и в сфере услуг.

· Нарукавники с эластичными резинками по краям и фиксирующей петлей на палецобеспечивают защиту одежды и кожи рук от загрязнений, влаги и легких механических воздействий. Незаменимы при работе с химическими составами и на пищевых производствах.

· Фартуки защитные с фиксатором на шее для дополнительного комфорта широко востребованы в медицине, косметологии, общепите, а также в бытовой уборке.

Все аксессуары доступны в нескольких вариантах исполнения, как из многослойной барьерной пленки, так из ламинированного полиэтиленом спанбонда. Обладают типом защиты 3,4 и 5,6. Новая продукция соответствует актуальным стандартам качества, поставляется в удобной для хранения и использования индивидуальной упаковке и доступна к заказу оптом и в розницу.

Все изделия производятся на собственном предприятии ООО «МАКСИЗ» из сертифицированных материалов, подтверждая их надежность и соответствие заявленным классам защиты.