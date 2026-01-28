Новосибирская компания «Панова Тех» приступила к серийному выпуску новых теплообменных аппаратов для систем вентиляции и кондиционирования коммерческих, жилых и промышленных зданий. Объем производства составит до 5 тыс. изделий в год, что позволит практически полностью заместить импорт.

Объем инвестиций составил 144 млн рублей. Из них 107 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) по флагманской программе «Проекты развития » на приобретение роботизированного оборудования.

Предприятие начало выпускать пластинчатые перекрестноточные рекуператоры с замковым соединением штампованных пластин — теплообменные аппараты, предназначенные для вторичного использования тепла или холода в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. От вытяжного воздуха к приточному передача тепла или холода происходит через разделительные пластины.

Такие рекуператоры находят применение в торговых центрах, офисах, гостиницах, спортивных комплексах, аэропортах, детских садах, школах, больницах, жилых комплексах, центрах обработки данных, а также на промышленных объектах, например, в покрасочных и сушильных камерах.

Использование подобных теплообменников снижает расход теплоты в системах вентиляции до 60% при сравнительно невысоких капитальных вложениях.

Конструкция рекуператоров с замковым соединением штампованных пластин исключает взаимные перетоки вытяжного и приточного воздуха и передачу одним потоком другому загрязнений, запахов, влаги, микроорганизмов и т. д.

«Благодаря льготному займу Фонда развития промышленности мы установили несколькороботизированных линий для производства рекуператоров с замковым соединением штампованных пластин, тем самым значительно повысив качество и эксплуатационные характеристики изделий. Энергоэффективность и герметичность рекуператоров позволяет применять эффективные отечественные инженерные решения для систем вентиляции и охлаждения в новых сферах. Например, применение рекуператоров в системах охлаждения центров обработки данных и ветрогенераторов защитит внутренний контур экосистемы от внешней среды. А использование герметичного оборудования в медицинских учреждениях позволит сэкономить на отоплении без существенных рисков распространения вирусов через вентиляционную систему», — рассказал генеральный директор ООО «Панова Тех» Ростислав Яковлев.

Переход на технологию замкового соединения штампованных пластин рекуператора позволил создать надежный продукт с высокой теплопередающей способностью, повысить прочность и герметичность конструкции при одновременном сокращении времени их изготовления на 45-60% и материалоемкости на 3-20% в зависимости от размера рекуператора и шага пластин.

Локализация производства превышает 90%, при изготовлении теплообменных аппаратов используются преимущественно отечественные материалы и сырье.

Потребители пластинчатых перекрестноточных рекуператоров — ведущие отечественные производители вентиляционного оборудования. Кроме того, компания поставляет продукцию в Беларусь и Казахстан.