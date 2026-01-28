В Новосибирске запустили роботизированное производство рекуператоров
Новосибирская компания «Панова Тех» приступила к серийному выпуску новых теплообменных аппаратов для систем вентиляции и кондиционирования коммерческих, жилых и промышленных зданий. Объем производства составит до 5 тыс. изделий в год, что позволит практически полностью заместить импорт.
Объем инвестиций составил 144 млн рублей. Из них 107 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) по флагманской программе «Проекты развития» на приобретение роботизированного оборудования.
Предприятие начало выпускать пластинчатые перекрестноточные рекуператоры с замковым соединением штампованных пластин — теплообменные аппараты, предназначенные для вторичного использования тепла или холода в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. От вытяжного воздуха к приточному передача тепла или холода происходит через разделительные пластины.
Такие рекуператоры находят применение в торговых центрах, офисах, гостиницах, спортивных комплексах, аэропортах, детских садах, школах, больницах, жилых комплексах, центрах обработки данных, а также на промышленных объектах, например, в покрасочных и сушильных камерах.
Использование подобных теплообменников снижает расход теплоты в системах вентиляции до 60% при сравнительно невысоких капитальных вложениях.
Конструкция рекуператоров с замковым соединением штампованных пластин исключает взаимные перетоки вытяжного и приточного воздуха и передачу одним потоком другому загрязнений, запахов, влаги, микроорганизмов
«Благодаря льготному займу Фонда развития промышленности мы установили несколькороботизированных линий для производства рекуператоров с замковым соединением штампованных пластин, тем самым значительно повысив качество и эксплуатационные характеристики изделий. Энергоэффективность и герметичность рекуператоров позволяет применять эффективные отечественные инженерные решения для систем вентиляции и охлаждения в новых сферах. Например, применение рекуператоров в системах охлаждения центров обработки данных и ветрогенераторов защитит внутренний контур экосистемы от внешней среды. А использование герметичного оборудования в медицинских учреждениях позволит сэкономить на отоплении без существенных рисков распространения вирусов через вентиляционную систему», — рассказал генеральный директор ООО «Панова Тех» Ростислав Яковлев.
Переход на технологию замкового соединения штампованных пластин рекуператора позволил создать надежный продукт с высокой теплопередающей способностью, повысить прочность и герметичность конструкции при одновременном сокращении времени их изготовления на 45-60% и материалоемкости на 3-20% в зависимости от размера рекуператора и шага пластин.
Локализация производства превышает 90%, при изготовлении теплообменных аппаратов используются преимущественно отечественные материалы и сырье.
Потребители пластинчатых перекрестноточных рекуператоров — ведущие отечественные производители вентиляционного оборудования. Кроме того, компания поставляет продукцию в Беларусь и Казахстан.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 1