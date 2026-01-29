В Ленинградской области запустили производство оборудования для хранения сжиженного газа
На предприятии «Русский Бойлер» во Всеволожском районе началось серийное производство криогенного емкостного оборудования. Завод будет выпускать до 240 единиц техники в год для хранения, транспортировки и перелива сжиженного природного газа (СПГ), а также технических газов: азота, аргона и кислорода.
Общий объём инвестиций в проект составил 182 млн рублей. Значительную часть — 145 млн рублей — предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) по льготной программе «Комплектующие изделия».
Криогенное хранение газа имеет важные преимущества. В сжиженном состоянии природный газ занимает примерно в 600 раз меньше объёма, чем в газообразном. Кроме того, такая технология позволяет работать при относительно низком давлении, что повышает безопасность хранения.
Согласно данным компании, на данный момент около 65% российского рынка криогенного оборудования занимает импортная продукция. Выход на проектную мощность позволит «Русскому Бойлеру» занять до 7% этого сегмента и частично заместить иностранные поставки, рассказали в ФРП.
Основными заказчиками новой продукции станут предприятия нефтегазовой и химической отраслей. Часть оборудования планируется экспортировать в страны СНГ: Беларусь, Казахстан и Узбекистан.
