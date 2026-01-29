MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 34
Великоросс Судостроение и судоходство

Цех по производству комплектующих для судов запустили на Пролетарском заводе в Петербурге

Новый цех по производству комплектующих для судостроения открылся на Пролетарском заводе в Санкт-Петербурге.

Его масштабная реновация стала возможной благодаря существенной поддержке города.

Пролетарский завод выпускает целый ряд сложнейших механизмов для кораблей военно-морского флота и судов гражданского назначения. Ключевая продукция: успокоители качки, рулевые машины, якорно-швартовное оборудование, судовые краны, спуско-подъемные устройства, гидравлических станции и прочее.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: t.me

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт