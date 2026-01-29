Цех по производству комплектующих для судов запустили на Пролетарском заводе в Петербурге
Новый цех по производству комплектующих для судостроения открылся на Пролетарском заводе в Санкт-Петербурге.
Его масштабная реновация стала возможной благодаря существенной поддержке города.
Пролетарский завод выпускает целый ряд сложнейших механизмов для кораблей военно-морского флота и судов гражданского назначения. Ключевая продукция: успокоители качки, рулевые машины, якорно-швартовное оборудование, судовые краны, спуско-подъемные устройства, гидравлических станции и прочее.
