Российский «Атом» сам доехал из Москвы в Казань, 95% машина двигалась в автономном режиме
Электромобиль «Атом» в ходе тестового пробега преодолел 95% пути из Москвы в Казань в режиме автономного вождения. Об этом сообщил заместитель генерального директора и директор по связям с общественностью АО «Кама» Анатолий Кияшко.
У нас был такой тест-драйв, из Москвы в Казань, 95% пути «Атом» проехал автономно, то есть благодаря помощникам вождения.
Анатолий Кияшко
Разработка электромобиля ведётся с 2021 года, а первый функциональный прототип был представлен в Москве в мае 2023 года. С тех пор платформа и программное обеспечение активно дорабатываются с упором на безопасность и устойчивую работу в реальных дорожных условиях.
Компания «Кама», являющаяся разработчиком и производителем электромобиля «Атом», была основана в августе 2021 года.
Ранее стало известно, что автомобиль будет дешевле китайских аналогов.
Изображение «Атом»
