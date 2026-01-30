MAX
2 дня назад 3683
artal Транспорт, спецтехника и логистика

Российский «Атом» сам доехал из Москвы в Казань, 95% машина двигалась в автономном режиме

© www.ixbt.com

Электромобиль «Атом» в ходе тестового пробега преодолел 95% пути из Москвы в Казань в режиме автономного вождения. Об этом сообщил заместитель генерального директора и директор по связям с общественностью АО «Кама» Анатолий Кияшко.

У нас был такой тест-драйв, из Москвы в Казань, 95% пути «Атом» проехал автономно, то есть благодаря помощникам вождения.

Анатолий Кияшко

Разработка электромобиля ведётся с 2021 года, а первый функциональный прототип был представлен в Москве в мае 2023 года. С тех пор платформа и программное обеспечение активно дорабатываются с упором на безопасность и устойчивую работу в реальных дорожных условиях.

Компания «Кама», являющаяся разработчиком и производителем электромобиля «Атом», была основана в августе 2021 года.

Ранее стало известно, что автомобиль будет дешевле китайских аналогов.

Изображение «Атом»

Источник: www.ixbt.com

Комментарии 7

  • Юрий Герасимов Юрий Герасимов30.01.26 15:00:46

    А какой процент российских полностью комплектующих там уже? Нигде не могу найти информацию

    #1311808
    • Нет аватара Exegen30.01.26 17:31:39

      Никто не скажет, но в пределах допустимого, раз сертифицировали и разрешили выпуск.
      Только вот толку для большинства городов, вот купил и чё. У нас в городе никто не исполнил указ прошлого десятилетия, обязывающий установку электрозаправок на АЗС. Мне вот где заряжать: из квартиры соплю с n-ого этажа кидать и заряжать всю ночь в минус 40?! Установку для быстрой зарядки можно купить, но это плюс 300 тысяч где-то.
      Замкнутый круг: АЗС не ставят зарядки, потому что машин таких нет или очень мало, народ не покупает, потому что зарядок нет или слишком мало.

      #1311820
      • Krutenn Krutenn30.01.26 21:41:33

        Вот полностью согласен. Для нашей страны нужны ГИБРИДЫ, чтобы не важно как и где заряжать — заправлять. Подражаем всем — обезьянничаем, а надо своим путём идти…

        #1311830
      • Леонид Штурмин Леонид Штурмин31.01.26 15:17:00

        государству не выгодно развитие гибридных и электро автомобилей, так как на топливо приходится 50% процентов потребления нефти

        #1311855
        • Нет аватара olegg01.02.26 21:07:35

          Ну да… видимо поэтому государство повсеместно внедряет общественный электрический транспорт.
          Видимо по этой же причине создаются заводы по производству тяговых аккумуляторов для покрытия кратного увеличения их использования.
          Или логика — это не про вас?

          Отредактировано: olegg~21:10 01.02.26
          #1311897
