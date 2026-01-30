В день празднования 155-летия локомотивного депо Ртищево слесарю по ремонту подвижного состава Александру Вершкову вручили почетный знак «За безупречный труд на железнодорожном транспорте 40 лет». И это не просто признание многолетнего стажа. Для Александра Юрьевича — эта награда как подтверждение трудовых заповедей отца — железнодорожника. История Александра Вершкова в локомотивном депо Ртищево началась в далеком 1979 году. Сюда его привел отец, Юрий Ильич Вершков, человек, чье имя до сих пор произносится на предприятии с уважением. «Он работал слесарем в цехе, где проводился большой ремонт локомотивов. Три года я учился у него всему. Мне нравилось, как он относится к своей работе, к людям, к локомотивам. Стараюсь идти по его пути», — вспоминает слесарь Вершков.Теперь уже и сам Александр Юрьевич стал авторитетным специалистом, неосвобожденным бригадиром, наставником для молодых. Он, как и 46 лет назад, увлечен своей работой: «Наша задача — отремонтировать изношенные узлы локомотива: вентиляторы, выхлопные коллекторы, насосы, турбокомпрессоры. Это кропотливый, ответственный труд, требующий не только физической силы, но и глубоких знаний механики, умения „чувствовать“ машину, понимать ее „болезни“ и находить пути их исцеления».Каждая деталь, каждый узел, прошедший через руки Александра, получает вторую жизнь, возвращая локомотиву его мощь и надежность.Своё ответственное отношение к выбранному делу он передал дочери Ольге, которая работает здесь же, в локомотивном депо «ЛокоТех-Сервиса» крановщицей. «Здесь и нашли друг друга», — с улыбкой добавляет Александр, рассказывая о том, как его зять Дмитрий, муж дочери, тоже трудится в депо диспетчером. Пока о семейной династии Вершковых, начатой Юрием Ильичом, слесарь Александр только мечтает. Он гордится тем, что его дочь и зять разделяют эту страсть к железной дороге. В каждом гудке проходящего поезда, в каждом отремонтированном локомотиве он видит продолжение дела своей жизни, дела своего отца, и уверен, что эта традиция будет жить еще долгие годы.