Завод «Белинсксельмаш» наладил собственное производство пластмассовых деталей для сельхозтехники
Предприятие «Белинсксельмаш», входящее в Ассоциацию «Росспецмаш», организовало собственное производство компонентов из пластмассы для выпускаемых машин. Это позволит заводу снизить зависимость от сторонних поставщиков.
В рамках проекта была запущена линия ротационного формования для производства ёмкостей различных видов. Также был расширен участок литья пластмасс под давлением, что позволило удвоить мощности. За год освоено более 15 новых деталей, в том числе уникальный высевающий аппарат для зерновых сеялок, рассказали в Росспецмаше.
Новый аппарат оснащён прорезиненной винтовой катушкой, которая предотвращает повреждение посевного материала. Эта разработка не имеет аналогов в России и станет основой для модернизации всего ряда зерновых сеялок предприятия.
