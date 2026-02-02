Компания «Титан-СМ», один из ведущих производителей смазочных материалов и автохимии, успешно испытала и запустила выпуск новой смазки «Титан ПМ».

«Титан ПМ» — многоцелевая консистентная смазка на основе высоковязких минеральных масел и органического полимерного загустителя, разработанная для применения в тихоходных высоконагруженных узлах трения, работающих при высоких температурах (до 180°C). Смазка обладает превосходной термостойкостью, стойкостью к окислению и совместима с различными материалами, включая металлы, пластмассы и эластомеры. Новый продукт производится на мощностях подразделения компании в г. Новочеркасске.

Продукт предназначен для повышения производительности оборудования и снижения износа в различных отраслях промышленности, включая автомобилестроение.

Первая партия «Титан ПМ», общим весом более 10 тонн, уже успешно отгружена ключевым заказчикам компании в горно-металлургической отрасли.

Виктор АЛЕШИН, коммерческий директор компании «Титан-СМ»: