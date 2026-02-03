Производство на площадке бывшего автозавода General Motors в промзоне «Шушары» в Санкт-Петербурге возобновилось. Как сообщил источник ТАСС , здесь начали сборку кроссоверов премиального суббренда китайской Chery — моделей Jaecoo J6, J7 и J8.

Предприятие, которое сейчас принадлежит российскому холдингу «АГР» (AGR Automotive Group), работает в одну смену. Ранее сообщалось, что полный перезапуск производства планировался на начало 2026 года. В декабре 2025 года завод объявил набор персонала, включая механиков, операторов линии сборки и техников с зарплатой от 95 до 170 тысяч рублей.

Завод General Motors был открыт в Петербурге в 2008 году, но был законсервирован в 2015 году после ухода американского концерна. В 2020 году площадку выкупил Hyundai, однако производство было остановлено в марте 2022 года. В январе 2024 года завод приобрела российская компания «АГР», которая также владеет автопроизводствами в Калуге и другим заводом в Санкт-Петербурге («Каменка»).