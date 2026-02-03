Запустили движение по новым путепроводам Южной рокады на пересечении с Московским скоростным диаметром. Это позволит жителям трех районов Москвы добираться до дома быстрее и сделает магистраль единым целым.

Новые путепроводы на пересечении с МСД завершили основной контур Южной рокады: теперь эта важная транспортная артерия проходит непрерывно через четыре округа столицы и 24 ее района.

Это последний участок Южной рокады, который дает прямой ход от Капотни до Рублевского шоссе. В целом 40 километров пути соединяют четыре административных округа Москвы, улучшают движение в городе, разгружают Третье транспортное кольцо, Московскую кольцевую автодорогу. Очень важный и нужный участок. Работали над рокадой несколько лет, но вот сегодня финишная точка.

На четвертом этапе строительства были возведены два путепровода от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка, двухполосный съезд на Московский скоростной диаметр и боковые проезды вдоль Кантемировской улицы. В сумме это 2,6 км дорог.

Помимо всего прочего, новые путепроводы улучшат транспортную доступность Москворечья-Сабурова, Царицына и Северного Чертанова. 320 тысяч жителей этих районов смогут добираться до дома с экономией в 15 минут.

Помимо этого, строители возвели новый подземный пешеходный переход у дома № 29, к. 2 на Кантемировской улице, а также благоустроили около двух гектаров газонов вдоль дороги.

Несмотря на то, что прямой ход Южной рокады завершен на 100%, в перспективе ее ждет продолжение: примерно через месяц к ней добавятся еще 3,3 км дорог в районе улицы Кошкина и два подземных перехода на Кантемировской улице. В 2027 году проект завершится строительством пешеходного перехода у торгового комплекса «Садовод».

Видеорепортаж