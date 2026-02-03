На вооружение Главного управления МЧС России по Архангельской области в этом году заступила современная аэролодка «Север 650К». Новая амфибийная техника значительно расширит возможности сотрудников Центра ГИМС при проведении работ в период ледостава, ледохода и в труднодоступной местности региона.

Аэролодка предназначена для патрулирования, оперативных и спасательных работ во внутренних водах и прибрежных зонах. Её ключевая задача — обеспечить мобильность там, где бессилен обычный транспорт: на льду, в мелководных и заболоченных районах, в условиях бездорожья Крайнего Севера.

Аэролодка «Север 650К» позволит сотрудникам МЧС России встретить период весеннего ледохода и паводка 2026 года с усиленными возможностями для быстрого реагирования и оказания помощи населению в самых сложных условиях.