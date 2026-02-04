В 2023 году проект получил поддержку Минпромторга России по линии НИОКР, а летом текущего года фреза уже отправится на опытную эксплуатацию на автомагистрали Москва — Бобруйск.

«ДЕСНА Ф» разрабатывается и будет проходить испытания в рамках совместной с Минтрансом России и Росавтодором рабочей группы по импортозамещению дорожно-строительной техники.

В числе особенностей модели то, что она основана на отечественной компонентной базе (в том числе двигатель ЯМЗ и гидромоторы «Пневмостроймашина»).