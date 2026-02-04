MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Есть метка на карте сегодня 67
Nelton Производство

Брянская компания ГКМП продемонстрировала первую отечественную дорожную фрезу

В 2023 году проект получил поддержку Минпромторга России по линии НИОКР, а летом текущего года фреза уже отправится на опытную эксплуатацию на автомагистрали Москва — Бобруйск.

«ДЕСНА Ф» разрабатывается и будет проходить испытания в рамках совместной с Минтрансом России и Росавтодором рабочей группы по импортозамещению дорожно-строительной техники.

В числе особенностей модели то, что она основана на отечественной компонентной базе (в том числе двигатель ЯМЗ и гидромоторы «Пневмостроймашина»).

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: mashnews.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт