ММК начал производить новый вид арматуры повышенной прочности
Магнитогорский металлургический комбинат начал выпускать термически упрочненную свариваемую арматуру повышенной прочности класса А600С, соответствующую техническим требованиям ГОСТ 34028.
Соответствие арматурного проката с периодическим профилем класса A600C техническим требованиям ГОСТ 34028 было подтверждено сертификационным органом «РосСтройТест» для диаметра 10 миллиметров в мотках и диаметров 12-32 миллиметров в прутках.
Как отметили на ММК, арматура класса А600С обладает высокими механическими свойствами, такими как предел текучести и относительное удлинение. Ее прочностные характеристики превышают характеристики арматуры А500С, что позволяет снизить металлоемкость конструкций. А600С также можно использовать в конструкциях с повышенными нагрузками, такими как монолитные дома, высотные здания, промышленные объекты и инфраструктурные сооружения, включая мосты, станции метро, тоннели.
