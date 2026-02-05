В Челябинске показали новый электродвигатель для высокоскоростных поездов
На заводе «Русские электрические двигатели» в Челябинске представили новый тяговый асинхронный электродвигатель ТАД 650. Разработка предназначена для высокоскоростных поездов проекта Москва — Санкт-Петербург.
Двигатель успешно прошёл полный комплекс приёмочных испытаний и получил допуск к эксплуатации (литера О1). По своим основным характеристикам — эксплуатационным и энергетическим — российская разработка соответствует лучшим мировым аналогам, отметили в Транснефти
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 1