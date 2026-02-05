MAX
В Челябинске показали новый электродвигатель для высокоскоростных поездов

На заводе «Русские электрические двигатели» в Челябинске представили новый тяговый асинхронный электродвигатель ТАД 650. Разработка предназначена для высокоскоростных поездов проекта Москва — Санкт-Петербург.

Двигатель успешно прошёл полный комплекс приёмочных испытаний и получил допуск к эксплуатации (литера О1). По своим основным характеристикам — эксплуатационным и энергетическим — российская разработка соответствует лучшим мировым аналогам, отметили в Транснефти

  • Нет аватара Deimonax05.02.26 13:52:55

    О! Как любопытно! На ЕТР в контактной сети 3кВ ПОСТОЯННОГО тока. Т. е., для ВСМ, будет обособленная сеть?

    #1312112