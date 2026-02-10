На новом заводе, расположенном в мультитехнологическом технопарке DoorHan в Можайске, начала работу одна из самых современных в России линий по производству сэндвич-панелей. Новая линия знаменует важный этап в развитии концерна и расширении его производственных мощностей.

Годовая проектная мощность линии составляет впечатляющие 3 млн м2, а рабочая мощность — 1,5-2 млн м2. В настоящий момент производственный процесс находится на стадии активной наладки: проводятся тренировочные работы и обучение персонала, что обеспечивает загрузку линии на уровне 40-50%.

«Мы уже сформировали солидный портфель заказов, и в ноябре планируем перейти к следующему этапу — постепенному увеличению производительности», — сообщил Иван Трунов, начальник отдела ограждающих и теплоизоляционных конструкций зданий DoorHan.

Запуск новой линии не только увеличил производственные возможности, но и создал новые рабочие места. Штат сотрудников предприятия пополнился 38 квалифицированными специалистами, и компания продолжает активный набор персонала, предлагая конкурентную заработную плату и полный пакет социальных гарантий.

Готовые сэндвич-панели, отличающиеся высокой энергоэффективностью и пожаробезопасностью, будут поставляться преимущественно в Центральный и Северо-Западный федеральные округа России и использоваться для строительства промышленных и коммерческих зданий.

DoorHan не останавливается на достигнутом: в первом квартале 2026 года на заводе планируется ввести в эксплуатацию первую технологическую линию мощностью до 40 тыс. т минеральной ваты в год, а в первом квартале 2027 года — вторую.