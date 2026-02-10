MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
1 день назад 1301
Bionysheva_Elena Производство

Семь лет ожидания: на СХК вновь заработало производство жидкого азота

На Сибирском химкомбинате (СХК) снова заработала собственная установка по производству жидкого азота. После семилетнего перерыва комбинат возобновил выпуск этого важнейшего продукта, который необходим для работы его ключевых производств.

Новая линия способна производить более тысячи тонн жидкого азота в год — этого достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности комбината. Теперь СХК не зависит от внешних поставок и может самостоятельно поддерживать стабильность своих технологических процессов.

Жидкий азот на комбинате выполняет несколько критически важных задач. Он используется как эффективный хладагент при конденсации газовых смесей, для проверки герметичности сложного оборудования, а также при его плановом ремонте и консервации, рассказали в Росатом.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: t.me

Комментарии 2

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • vassso1 vassso111.02.26 18:39:56

    Отлично, молодцы.
    Работаем дальше! 💪😎🇷🇺

    Отредактировано: vassso1~18:40 11.02.26
    #1312418
  • Нет аватара alexm12.02.26 11:33:12

    Комбинат был создан в 1949 году как единый комплекс ядерного технологического цикла для создания компонентов ядерного оружия на основе делящихся материалов (высокообогащённого урана и плутония), а также для наработки этих материалов
    Производственное ядро комбината составляют четыре завода по обращению с ядерными материалами:
    завод разделения изотопов(получение обогащённого урана для атомной энергетики.); сублиматный завод (переработка ураносодержащих продуктов, в том числе высокообогащённого урана.);
    радиохимический завод (переработка облучённых урановых блоков с целью извлечения урана и плутония, а также других радионуклидов.);
    химико-металлургический завод ( Плавка и обработка плутония с производством компонентов для ядерного оружия. Утилизация специзделий. Производство магнитных сплавов и магнитов из них. ).
    2008 году с остановкой последних ядерных реакторов закончилась «оборонная» история СХК — полностью прекращено производство делящихся материалов «оружейного» назначения.
    С 1 сентября 2008 года комбинат начал работать в статусе открытого акционерного общества.
    Исторически одним из заводов комбината являлась Сибирская АЭС (Реакторный завод, РЗ) — на ней работали промышленные уран-графитовые реакторы, предназначенные для наработки оружейного плутония: И-1 (работал в 1955—1990), ЭИ-2 (1958—1991), АДЭ-3 (1961—1992), АДЭ-4 (1964—2008), АДЭ-5 (1965—2008)[3]. Реакторы АДЭ-4 и АДЭ-5 имели двойное назначение, были предназначены также для выработки электрической и тепловой энергии.
    Жидкий азот на комбинате выполняет несколько критически важных задач. Он используется как эффективный хладагент при конденсации газовых смесей, для проверки герметичности сложного оборудования, а также при его плановом ремонте и консервации, рассказали в Росатом.

    #1312435