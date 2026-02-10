На Сибирском химкомбинате (СХК) снова заработала собственная установка по производству жидкого азота. После семилетнего перерыва комбинат возобновил выпуск этого важнейшего продукта, который необходим для работы его ключевых производств.

Новая линия способна производить более тысячи тонн жидкого азота в год — этого достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности комбината. Теперь СХК не зависит от внешних поставок и может самостоятельно поддерживать стабильность своих технологических процессов.

Жидкий азот на комбинате выполняет несколько критически важных задач. Он используется как эффективный хладагент при конденсации газовых смесей, для проверки герметичности сложного оборудования, а также при его плановом ремонте и консервации, рассказали в Росатом.