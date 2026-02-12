Нижнетагильский «Уралкриомаш» (входит в концерн «Уралвагонзавод» Ростеха) завершил работы по созданию оборудования для второй очереди космодрома Восточный. Предприятие разработало и изготовило системы заправки ракет-носителей «Ангара» жидким кислородом и нафтилом, а также комплекс подачи воды для охлаждения стартового стола.

Система водяного охлаждения стала для завода новой задачей — до этого подобные комплексы уральские инженеры не проектировали. В момент старта «Ангары» установка подаёт под высоким давлением 4,5 тонны воды в секунду. Во время лётных испытаний система работала без замечаний.

Для доставки нафтила — горючего для «Ангары» — на предприятии спроектировали железнодорожные вагоны-цистерны новой модели 15-5107. Они рассчитаны на эксплуатацию при температурах от -60 до +50 градусов, а материалы, контактирующие с топливом, не вступают с ним в реакцию, что сохраняет чистоту продукта.

Как рассказали в Ростехе, оборудование изготовили и доставили на космодром по графику. Специалисты «Уралкриомаша» участвовали в монтаже, пусконаладке и испытаниях. 11 апреля 2024 года созданные системы обеспечили первый успешный пуск тяжёлой «Ангары-А5» с Восточного. В течение 2025 года комплекс дорабатывали с учётом предложений заказчика — Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

Для «Уралкриомаша» это не первый опыт работы на Восточном. Предприятие участвовало в оснащении первой очереди космодрома под ракеты «Союз». Там установили оборудование для хранения и подачи компонентов топлива, а также разработали вагоны-цистерны модели 15-558С-04 для перевозки жидких кислорода, азота и аргона. Позже завод создал сливо-наливной фронт для перевода «Союзов» на нафтил — эту систему впервые применили при запуске в 2017 году.

За 70 лет «Уралкриомаш» разрабатывал заправочные комплексы для космодромов Байконур и Плесецк, для ракет «Восток», «Союз», «Протон», системы «Энергия-Буран» и проекта «Морской старт».