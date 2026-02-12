Статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» получила компания «ИнтехПро», которая начала реализацию проекта по выпуску и разработке компьютеров с использованием российских электронных компонентов и печатных плат.

В первом квартале 2026 года он начнет выпуск комплектующих для ПК на российской элементной базе с ежегодным объемом до 60 тысяч единиц продукции. Для этого будет сформировано 47 новых высококвалифицированных рабочих мест.

Предприятие «ИнтехПро» работает в сфере IT с 2001 года. В 2020 году начала выпуск моноблоков, системных блоков, а также ноутбуков. За это время свыше 70 продуктов резидента внесено в реестр отечественной продукции. Компьютерная техника резидента, созданная на базе российских электронных модулей и ПО, используется в финансовом и промышленном секторах, учреждениях здравоохранения и образования, государственных структурах, где необходим повышенный уровень безопасности.

В 2026 году «ИнтехПро» планирует вывести на рынок инновационные российские периферийные устройства — USB-коммутаторы, USB-разветвители, модули Wi-Fi, а также панели кнопок включения и перезагрузки для ПК.