В рамках подготовки к серийному производству нового кроссовера LADA Azimut АВТОВАЗ проводит масштабную модернизацию сварочного производства. Одним из ключевых этапов обновления мощностей стало внедрение технологии лазерной сварки, которая позволит вывести качество изготовления кузовов на новый уровень при сохранении прочности.На LADA Azimut впервые в практике АВТОВАЗа появится версия автомобиля со штатной панорамной крышей и люком. Лазерная сварка применяется для соединения компонентов панорамной крыши в точках, критически важных для поддержания заданной геометрии кузова. Суммарная длина лазерных швов составляет 18 см, что в дальнейшем исключает течи и гарантирует выверенную работу механизмов. Кроме того, новая технология позволяет достичь высокой прочности кузова и жесткости на кручение.

Оборудование для лазерной сварки разработано и произведено отечественным поставщиком. Персонал уже обучен работе с лазером, цех готов поддерживать необходимый темп производства. Процесс монтажа панорамной крыши на LADA Azimut уже встроен в действующую линию: на участке установки крыши смонтировано универсальное оборудование, которое точно и эффективно работает как с кузовом кроссовера, так и с кузовами уже выпускаемых моделей LADA.К моменту официального старта серийного выпуска LADA Azimut уровень автоматизации сварочного цеха достигнет практически 50%. Для обеспечения выпуска новинки линия пополнилась 18 новыми роботами, а их общее количество уже превысило 150 единиц.

