Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) передал МЧС первую партию вертолетов Ми-38ПС. Четыре машины, выпущенные на Казанском вертолетном заводе, предназначены для работы в Арктической зоне и вдоль Северного морского пути. Это первые Ми-38, которые проектировались и строились специально под задачи министерства.

В ведомстве пояснили: техника полностью отечественная, а характеристики подбирались с учетом условий Крайнего Севера. В первую очередь увеличили дальность полета. Как отметил глава МЧС Александр Куренков, вертолеты заступят на дежурство в арктических авиационно-спасательных звеньях, которые сейчас поэтапно создаются.

В Ростехе уточнили : с дополнительными баками Ми-38ПС способен пролетать до 1500 километров. Это рекордный показатель для машин такого класса. Также на вертолетах впервые предусмотрены водосливное устройство и подвесной опрыскиватель — для тушения пожаров и ликвидации загрязнений.

Навигационное оборудование позволяет летать в сложных метеоусловиях. В кабине — пять цветных жидкокристаллических дисплеев. Для поисково-спасательных работ установлен радиомаяк.

Конструкция — одновинтовая, с двумя двигателями и шестилопастным несущим винтом. Предусмотрена противообледенительная система. Х-образный рулевой винт снижает уровень шума и улучшает управляемость. В конструкции используются алюминиевые сплавы, сталь, титан и композиты.

В грузовой кабине Ми-38ПС можно перевозить до 40 пассажиров или устанавливать медицинские модули. Лебедка позволяет эвакуировать людей, даже если посадка невозможна. Груз на внешней подвеске — до пяти тонн.