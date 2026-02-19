На заводе «СОЛЛЕРС Алабуга» в Татарстане запустили серийное производство семиместных минивэнов Sollers SF1. Машины делают по полному циклу: здесь варят и красят кузова, собирают автомобили и проверяют их перед отправкой дилерам.

Кузова проходят антикоррозийную обработку — их окунают в катафорезный грунт. После окраски каждый автомобиль осматривают со всех сторон: проверяют электрику, сварные швы, лакокрасочное покрытие, салон. Есть и обязательные тесты. Например, машину отправляют в дождевальную камеру, где имитируют тропический ливень, — так проверяют герметичность. А на специальном треке с искусственными неровностями смотрят, как работает подвеска и не появляются ли лишние шумы.

Ради новой модели на заводе обновили участок вклейки боковых стекол и добавили несколько операций по оснащению салона — теперь здесь ставят сиденья, климатическое оборудование и элементы отделки.

Сам минивэн рассчитан на шестерых пассажиров. У него три ряда сидений, а высота 1,9 метра позволяет без проблем заезжать в подземные паркинги. В базовой версии уже есть кондиционер, подогрев руля, передних сидений, зеркал и форсунок омывателя. Из безопасности — фронтальные подушки, ABS, ESC, дисковые тормоза на всех колесах. Плюс задние парктроники, электростеклоподъемники, аудиосистема, противотуманки и светодиодные ходовые огни.

Под капотом — 1,5-литровый турбомотор на 136 лошадиных сил. Он работает на 92-м бензине и соответствует стандарту Евро-5. Коробка — пятиступенчатая механика, рассказали в пресс-службе компании.

Модель уже включили в перечень Минпромторга для такси. Цена — 2 250 000 рублей. Первые машины приедут к дилерам весной.