Компания «Добрый картон» построила его за 2,5 года, инвестор вложил 1,2 млрд рублей. Проект подразумевает создание 50 новых рабочих мест.

С 2014 года предприятие занимается производством гофрированной бумаги и картона, а также бумажной тары и упаковки. Производственные мощности, расположенные в деревне Подымалово Уфимского района, включают четыре технологические линии, что позволяет выпускать до пяти миллионов квадратных метров продукции ежемесячно.

В 2023 году компания приступила к реализации инвестиционного проекта по строительству нового завода на территории индустриального парка «Уфимский» особой экономической зоны «Алга».

Мощность нового производства составит семьдесят миллионов квадратных метров гофротары в год.