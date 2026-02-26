В особой экономической зоне «Доброград-1» во Владимирской области открылся новый завод компании «Интекс». Там будут выпускать эластичные компрессионные бинты — до 3,8 млн штук в год.

Общие инвестиции в проект превысили 1 млрд рублей. Как сообщили в Фонде развития промышленности, 300 млн из них предоставил сам ФРП по программе «Проекты развития». Средства направили на закупку высокотехнологичного оборудования — производство получилось высокоавтоматизированным.

На заводе выпускают бинты трех типов растяжимости: низкой, средней и высокой. У каждого — свое назначение. Низкорастяжимые применяют при варикозе, средние — при хронической венозной недостаточности и после склеротерапии, высокорастяжимые — после операций на венах ног и для профилактики гематом.

Компания рассчитывает после выхода на полную мощность занять около 40% российского рынка эластичных бинтов. По сути, это замещение импорта.

В декабре 2025-го компания уже получила регистрационное удостоверение на серийный выпуск. Продукцию поставляют через дистрибьюторов, аптечные сети и напрямую в больницы.

В планах на 2026 год — запустить производство самофиксирующихся бинтов на тканевой основе. Они нужны для фиксации повязок, в тату-индустрии и при растяжениях. А следом — компрессионный трикотаж: чулки, колготки, гольфы.